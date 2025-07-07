Женщина, которую спасли из горящей квартиры в Петербурге, скончалась в больнице

В Петербурге женщина, которую в бесчувственном состоянии вынесли из пылающей квартиры на Искровском проспекте, скончалась. Об этом написал Piter.TV.

По информации, предоставленной региональным управлением МЧС России, петербурженка серьезно пострадала из-за того, что надышалась гарным газом.

Врачи констатировали смерть около полуночи 6 июля.

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