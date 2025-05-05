Женщина и школьница пострадали в ДТП с автобусом в Челябинске

Женщина и школьница попали под колеса автобуса, когда переходили дорогу на светофоре в Челябинске. Авария произошла утром 5 мая возле дома №118 по улице Героев Танкограда. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По данным полицейских, за рулем автобуса «Лиаз» находилась женщина-водитель 1976 года рождения. Предварительно, она сбила пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали женщина 1973 года рождения и девушка 2008 года рождения. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.