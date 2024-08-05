Женщина и ребенок стали жертвами массовой аварии в Ростовской области

Массовая авария в Ростовской области унесла жизни двух человек. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные регионального УГИБДД.

Согласно информации ведомства, автомобилистка за рулем Suzuki не выдержала дистанцию на дороге и столкнулась с машиной Mercedes. После удара первую иномарку отбросило на грузовик MAN.

На месте скончалась восьмилетняя пассажирка Suzuki. Женщину-водителя госпитализировали, однако медики не смогли ее спасти.

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