Женщина и ребенок стали жертвами массовой аварии в Ростовской области

Массовая авария в Ростовской области унесла жизни двух человек. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные регионального УГИБДД.

Согласно информации ведомства, автомобилистка за рулем Suzuki не выдержала дистанцию на дороге и столкнулась с машиной Mercedes. После удара первую иномарку отбросило на грузовик MAN.

На месте скончалась восьмилетняя пассажирка Suzuki. Женщину-водителя госпитализировали, однако медики не смогли ее спасти.