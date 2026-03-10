Женщина и ребенок пострадали при столкновении легковушек в Карелии
Серьезная авария произошла на трассе Вологда — Медвежьегорск в Карелии. Подробности сообщил «КарелInform» со ссылкой на данные полиции.
По информации правоохранителей, 44-летняя женщина, управляя машиной «Лифан», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Логаном».
Травмы получили сама автомобилистка и ее трехлетний пассажир. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте