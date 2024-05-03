Женщина и ребенок попали под колеса автобуса на переходе в Новосибирске | 360°

Происшествия

03 мая 2024, 16:19

Женщина и ребенок попали под колеса автобуса на переходе в Новосибирске

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Два человека получили травмы в аварии на улице Титова в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД города.

Согласно информации ведомства, водитель автобуса на высокой скорости сбил на «зебре» 31-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Пешеходы пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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Пострадавшим потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

ДТП

ГИБДД

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