Женщина и ребенок попали под колеса автобуса на переходе в Новосибирске | 360°

03 мая 2024, 16:19
Женщина и ребенок попали под колеса автобуса на переходе в Новосибирске
Два человека получили травмы в аварии на улице Титова в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГИБДД города.
Согласно информации ведомства, водитель автобуса на высокой скорости сбил на «зебре» 31-летнюю женщину и четырехлетнюю девочку. Пешеходы пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора.
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Пострадавшим потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
ДТП
ГИБДД
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