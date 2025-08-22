Женщина и мужчина пострадали во время конфликта на Фрунзенской набережной в Петербурге

Вечером 20 августа на Фрунзенской набережной в Санкт-Петербурге произошел конфликт, который привел к драке с применением оружия. Инцидент случился во дворе дома на улице Коммуны, написал «Петербург2» .

В ходе ссоры один из участников достал нож, а затем использовал сигнальный пистолет. 25-летний молодой человек получил ранение бедра и ушиб в области брови, а 28-летняя женщина — ожоги на лице и плече.

На место прибыли сотрудники полиции и задержали двух подозреваемых: 18-летнего жителя Всеволожска и 21-летнего петербуржца. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего они были отпущены домой. Их состояние оценивалось как удовлетворительное.