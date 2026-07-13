Женщина и младенец пострадали при столкновении иномарок в Курганской области
В Далматовском округе Курганской области произошла авария, в которой пострадали три человека. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
На 43-м километре дороги Шадринск — Миасское столкнулись две иномарки. По данным ведомства, 28-летняя автомобилистка на Chevrolet Clаn не уступила дорогу машине Geely.
Предполагаемая виновница ДТП получила травмы. Также пострадала 11-месячная девочка и девушка 1999 года рождения, находившиеся в салоне Geely. Проводится проверка.