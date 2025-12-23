Женщина и двое детей пострадали в ДТП с фурой на трассе в Свердловской области
Несколько человек пострадали в аварии с грузовиком, которая произошла в Первоуральском районе Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
По информации полиции, 320-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург водитель фуры Volvo, не выдержав безопасную дистанцию, протаранил стоящий впереди Volkswagen, в котором находилась семья.
Травмы получила автомобилистка, управлявшая легковушкой. Кроме того, госпитализация потребовалась ее детям — 17-летней девушке и шестилетнему мальчику. Проводится проверка.
