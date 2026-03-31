Женщина без прав насмерть сбила пешехода в Железногорске

В городе Железногорске Красноярского края на проспекте Ленинградский произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель автомобиля BMW, у которой не было водительского удостоверения, сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась от полученных травм до прибытия медицинской помощи, сообщил сайт «Свободная Пресса» .

Полицейские установили, что 34-летняя водитель не обучалась в автошколе и не имела права управлять транспортным средством. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и инспекторы ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить проезжую часть только в разрешенных местах и удостовериться в собственной безопасности перед выходом на дорогу.