Жена пропавшего в Турции пловца Свечникова запросила помощи волонтеров

Жена российского пловца Николая Свечникова, пропавшего без вести во время межконтинентального заплыва через пролив Босфор в Стамбуле, запросила помощи волонтеров. Об этом сообщила 360.ru супруга его брата Лана.

Из трех тысяч участников мероприятия, прошедшего 24 августа, на финише не появился только Свечников. При этом организаторы фестиваля не стали активно заниматься его поисками.

«Жена Николая Антонина в Турции. Сейчас нужны волонтеры для поисков на суше в Стамбуле, нужна поддержка, нужны водолазы и вертолеты для осмотра берега», — сообщила Лана.

По ее словам, пропавший с детства профессионально занимался плаванием, был в отличной физической форме, а перед вылетом прошел медобследование. Все анализы показали норму. Никто в его семье не сомневается, что он найдется живым.

UPD: одна из бывших учениц Свечникова рассказала, что он в свое время поставил ее на ноги после трех тяжелых операций на тазобедренном суставе.

«Переживаем всей семьей и надеемся на лучшее», — написала она.

Власти Стамбула сообщили, что начали расследование происшествия, изучают камеры наблюдения и данные с чипа, который был на ноге у спортсмена.