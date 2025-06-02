Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановили после теракта

Движение железнодорожных составов возобновили после происшествия на участке Выгоничи — Пильшино в Брянской области, где в ночь на 1 июня произошло обрушение автомобильного моста из-за теракта. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Спасатели оперативно убрали с путей поврежденные вагоны и локомотив, пострадавшие в результате крушения. Оцепление вокруг места происшествия было снято, однако участок дороги А-240 остается перекрытым. Первый состав прошел вчера в 21:52 по московскому времени.

В результате трагедии погибли семь человек, количество пострадавших достигло 89. Среди раненых — четверо детей, включая четырехмесячного младенца, которого доставили в Москву вертолетом. Правоохранители квалифицировали подрыв моста как террористический акт.

С 2 по 4 июня в регионе объявлен траур. Госсекретарь США Марк Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с жертвами ЧП.