Железнодорожная катастрофа в Индии унесла жизни 15 человек

В Индии произошла крупная железнодорожная катастрофа, в которой погибли 15 человек. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на PTI.

Крушение поезда Kanchanjunga Express произошло недалеко от Нью-Джалпайгури в Западной Бенгалии. Среди погибших оказался и машинист состава. Кроме того, еще более 60 человек пострадали.

Напомним, поезд столкнулся с другим составом, пропустив сигнал к остановке.

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