Землетрясение произошло у северных Курил | 360°

28 апреля 2024, 04:23
Землетрясение произошло у северных Курил
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 у побережья северных Курил
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 у побережья северных Курил. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Сейсмическое событие произошло 28 апреля в 2:04 по московскому времени. Его эпицентр находился в Тихом океане в 42 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.
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«Очаг подземных толчков располагался на глубине 95 километров», — заявила она.
Семенова добавила, что жители Северо-Курильска ощутили колебания силой два балла. При этом обошлось без пострадавших и разрушений. Тревогу цунами также не объявляли.
Несколько дней назад землетрясение произошло у берегов Мексики. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, как сообщили в Геологической службе США. Никто не пострадал. Угрозу цунами также не объявляли.
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Курильские острова
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