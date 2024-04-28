Землетрясение произошло у северных Курил | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 04:23 Землетрясение произошло у северных Курил Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 у побережья северных Курил РИА «Новости»

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 у побережья северных Курил. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Сейсмическое событие произошло 28 апреля в 2:04 по московскому времени. Его эпицентр находился в Тихом океане в 42 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

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«Очаг подземных толчков располагался на глубине 95 километров», — заявила она.

Семенова добавила, что жители Северо-Курильска ощутили колебания силой два балла. При этом обошлось без пострадавших и разрушений. Тревогу цунами также не объявляли.

Несколько дней назад землетрясение произошло у берегов Мексики. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров, как сообщили в Геологической службе США. Никто не пострадал. Угрозу цунами также не объявляли.