Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали у берегов японского острова Хоккайдо

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, по шкале Рихтера на севере Японии. Подземные толчки произошли утром в понедельник, 28 июля, на восточном побережье острова Хоккайдо. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на представителей Главного метеорологического управления Японии.

По информации специалистов, очаг стихии находился на глубине около 50 метров. Максимальная интенсивность колебаний составила четыре балла по японской семибалльной шкале. Угрозу возникновения цунами не зафиксировали.

По данным властей, сведения о жертвах, пострадавших или значительных повреждениях инфраструктуры отсутствует. Население региона продолжает свою повседневную жизнь без особых изменений.