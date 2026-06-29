Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в китайской провинции Сычуань

В провинции Сычуань в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 311 километрах к западу от города Сюньчан, в котором проживает более 118 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров, отметил сайт телеканала «Звезда».

Пока нет информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате сейсмической активности.