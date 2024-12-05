Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Охотском море рядом с Курильскими островами

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 рядом с северной группой Курильских островов в акватории Охотского моря. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» , ссылаясь на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

В сообщении говорится, что подземные толчки были зафиксированы в 04:23 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 184 километрах западнее острова Онекотан на глубине 380 километров.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.