Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Охотском море рядом с Курильскими островами

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 рядом с северной группой Курильских островов в акватории Охотского моря. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты», ссылаясь на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
В сообщении говорится, что подземные толчки были зафиксированы в 04:23 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 184 километрах западнее острова Онекотан на глубине 380 километров.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
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