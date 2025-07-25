Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на юге Киргизии

Землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера произошло в Джалал-Абадской области Киргизии. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу института сейсмологии Национальной академии наук республики.

По информации специалистов, подземные толчки были зарегистрированы в пятницу в 03:40 по местному времени (00:40 по Москве). Эпицентр землетрясения находился примерно в трех километрах от села Кара-Булак в юго-западном направлении и в 38 километрах от города Джалал-Абад.

Как отметили сейсмологии, толчки ощущались в нескольких населенных пунктах. Их интенсивность составила около четырех баллов в селах Массы и Кара-Булак, 3,5 балла — в городе Кочкор-Ата и селе Гелеген, три балла — в городе Майли-Суу.

В МЧС Киргизии сообщили, что пострадавших и серьезных разрушений нет.