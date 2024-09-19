Здание загорелось в Красногвардейском районе Петербурга

Возгорание произошло в здании на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, пламя охватило обстановку в постройке размером 15×75 метров. Общая площадь возгорания составила один квадратный метр. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Отмечается, что участие в ликвидации огня принимали 10 сотрудников МЧС.

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