Здание военной полиции обрушилось в воинской части в Ленинградской области

Здание военной полиции обрушилось на территории воинской части в городе Сертолово, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона добавил, что попросил силовиков помочь военным. На месте уже работают сотрудники МЧС и Леноблпожспаса.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. По информации «Фонтанки», перед обрушением в здании прогремел мощный взрыв, который слышали местные жители. Затем раздался звук сирен движущихся к месту происшествия автомобилей экстренных служб.

Телеграм-канал 47news со ссылкой на источник сообщил о том, что под завалами уже обнаружили трех человек.

«При разборе завалов в разрушенном взрывом здании — трое погибших. Об этом 47news предварительно сообщили в экстренных службах», — пояснили журналисты.

Официальных данных о погибших и пострадавших сейчас нет.