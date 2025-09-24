Расследование завершилось по уголовному делу о трагическом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге в январе текущего года. Следствие установило, что виновником аварии является 38-летний житель города, управлявший автомобилем марки Skoda, напасала Neva.Today .

Согласно материалам дела, именно этот гражданин, нарушая правила дорожного движения, спровоцировал столкновение автомобилей, результатом которого стало падение машины Mercedes в воду. Водительница Mercedes вместе со своей дочерью, находившейся в автомобиле, погибли.

Суд Московского района Санкт-Петербурга приступит к рассмотрению данного дела. Оно квалифицируется по пятой части статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц»).