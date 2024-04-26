Зацепер пострадал на МЦД-4 на юго-востоке Москвы | 360°

26 апреля 2024, 12:16
Зацепер пострадал на МЦД-4 на юго-востоке Москвы
Зацепер получил травму, прокатившись на электричке в Москве
Мужчина днем 26 апреля проехался на крыше электрички и получил электротравму на МЦД-4 Калужско-Нижегородского диаметра в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 11:33. Пострадавшего доставили на платформу станции «Нижегородская». К нему выехала бригада медиков, помощь спасателей не потребовалась.
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Ранее силовики задержали подростка-зацепера, который проехался на «Сапсане» из Москвы до Санкт-Петербурга. Юноша планировал, что обратно отправится таким же образом. Правоохранители передали задержанного родителям, в его отношении составили административные протоколы.
В Москве на крыше электрички, курсирующей на Павелецком направлении МЖД, убило током еще одного зацепера.
Спасатели
Москва
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