Зацепер пострадал на МЦД-4 на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 12:16 Зацепер пострадал на МЦД-4 на юго-востоке Москвы Зацепер получил травму, прокатившись на электричке в Москве РИА «Новости»

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Мужчина днем 26 апреля проехался на крыше электрички и получил электротравму на МЦД-4 Калужско-Нижегородского диаметра в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 11:33. Пострадавшего доставили на платформу станции «Нижегородская». К нему выехала бригада медиков, помощь спасателей не потребовалась.

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Ранее силовики задержали подростка-зацепера, который проехался на «Сапсане» из Москвы до Санкт-Петербурга. Юноша планировал, что обратно отправится таким же образом. Правоохранители передали задержанного родителям, в его отношении составили административные протоколы.

В Москве на крыше электрички, курсирующей на Павелецком направлении МЖД, убило током еще одного зацепера.