Зарезал жену и ее любовника. Сибиряка заподозрили в двойном убийстве

СК: жителя Ачинска подозревают в убийстве жены и ее нового возлюбленного

В Ачинске возбудили уголовное дело после двойного убийства. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, во дворе дома 3-го Привокзального микрорайона города нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины.

По версии следствия, подозреваемый — муж убитой. Пара разводилась, и у женщины уже появился новый возлюбленный.

Утром 9 февраля супруг сибирячки пришел в подъезд дома, где жила пара. Дождавшись, когда мужчина и женщина вышли из квартиры, подозреваемый набросился на них. Сначала он несколько раз пырнул ножом сожителя женщины.

«Затем догнал во дворе дома женщину и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия», — уточнили в СК.