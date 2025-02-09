Зарезал жену и ее любовника. Сибиряка заподозрили в двойном убийстве
СК: жителя Ачинска подозревают в убийстве жены и ее нового возлюбленного
В Ачинске возбудили уголовное дело после двойного убийства. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, во дворе дома 3-го Привокзального микрорайона города нашли тела 31-летней женщины и 45-летнего мужчины.
По версии следствия, подозреваемый — муж убитой. Пара разводилась, и у женщины уже появился новый возлюбленный.
Утром 9 февраля супруг сибирячки пришел в подъезд дома, где жила пара. Дождавшись, когда мужчина и женщина вышли из квартиры, подозреваемый набросился на них. Сначала он несколько раз пырнул ножом сожителя женщины.
«Затем догнал во дворе дома женщину и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия», — уточнили в СК.
Ранее житель города Балахна в Нижегородской области убил жену и маленькую дочь. Местные жители обратились в полицию, сообщив, что в соседней квартире ссорятся взрослые и плачет ребенок. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили в подъезде 29-летнюю женщину с раной на шее. Позже она скончалась в больнице. В одной из комнат полицейские нашли тело полуторагодовалой девочки.