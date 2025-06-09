Запорожская область лишилась электричества

Балицкий сообщил об отключении электроэнергии во всей Запорожской области

На всей территории Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии в связи с предыдущими атаками ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, восстановление продолжается в поэтапном режиме.

«На всей территории временное отключение электроэнергии. В поэтапном режиме продолжается восстановление системы электроснабжения. К сожалению, какое-то время ситуация будет повторяться в связи с предыдущими атакам на энергетическую систему области», — написал Балицкий.

Министерство энергетики региона в Telegram-канале отметило, что специалисты завершили аварийно-восстановительные работы и ведут сейчас поэтапное подключение потребителей.

«Аварийно-восстановительные работы завершены, ведется поэтапное подключение потребителей в регионе», — заявили в ведомстве.

Ранее в Запорожье после атаки ВСУ без света остались 600 тысяч абонентов.