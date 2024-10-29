Ребенок три дня сидит один в квартире и зовет маму во Владивостоке

Запертый в квартире ребенок во Владивостоке стучит и громко зовет маму уже на протяжении трех дней. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.
Журналисты опубликовали видео с места происшествия. На записях слышны детские крики и стуки. По предварительным данным, ребенок находится один в квартире. Кричать и звать родителей он начал три дня назад.
На место ЧП уже выехали сотрудники правоохранительных органов. По мнению соседей, ребенку около трех лет.
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