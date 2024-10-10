«Запах дыма какой-то безумный». Два российских города окутал сильный смог

Telegram-канал Baza: жители Курска и Азова пожаловались на смог из-за пожаров

Густой смог накрыл Курск и Азов Ростовской области. Жители пожаловалась на сильный запах гари и дым, сообщил Telegram-канал Baza .

Куряне заявили, что на дорогах им сложно разглядеть что-то, кроме проблеска фонарей и тумана. Власти города ответили, что смог стал последствием торфяных пожаров. Однако жители усомнились, что так пахнет горелая трава.

«Это не от горящей травы! С вечера до утра стоит невыносимая химическая вонь! Запах горелого пластика или какой-то другой химии. Даже окно открыть нельзя!» — пожаловались они.

Министерство природных ресурсов Курской области сообщило, что начало мониторинг вблизи полей и предприятий. Также на 10 утра запланированы отборы проб Роспотребнадзором.

Похожая ситуация в Азове, где видимость на дорогах не превышает три-четыре метра.

«Даже запах дыма какой-то безумный, словно резиновый. Очень густой, что даже улица темной кажется. Не видно даже некоторые фонари», — заявили очевидцы.

В Азове смог появился после пожаров на полях, их тушение заняло около двух дней.