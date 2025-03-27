Замыкание электропроводки привело к смертельному пожару в Саратовской области

Женщина стала жертвой возгорания деревянного дома в Саратовской области. Происшествие случилось в четверг, 27 марта, на Комсомольской улице в Красном Куте. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил в экстренные службы в 05:23. Пожар охватил площадь 65 квадратных метров.
В результате погибла местная жительница 1961 года рождения, еще одного мужчину доставили в больницу с ожогами. В ликвидации огня принимали участие два пожарных расчета. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электропроводки.
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