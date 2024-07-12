Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов погиб в ДТП

Пресс-служба МВД Алтайского края
Фото: Пресс-служба МВД Алтайского края

Заместитель министра промышленности и экономики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП. Об этом сообщили РИА «Новости» в правительстве региона.

По данным властей, автомобили «Тойота» и «Лада» столкнулись на 218-м километре автодороги «Чуйский тракт» в Первомайском районе. Два человека погибли, пятеро, в том числе ребенок, получили травмы.

«В числе погибших заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Локтюшов Владимир Михайлович. Он возвращался в Барнаул из служебной командировки», — сообщили в правительстве.

Прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП и ход уголовного дела.

Локтюшову было 64 года. Он был женат, воспитывал троих детей.

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