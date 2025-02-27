Заместителя начальника управления «П» нашли мертвым в служебном кабинете в Москве

Тело полковника Евгения Головатого обнаружили в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД, сообщил источник «Коммерсанта». Официально данные о ЧП в Рязанском переулке пока не подтверждали.
По предварительным данным, полковник мог покончить с собой в служебном кабинете.
Головатый был заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях, уточнил собеседник издания.
Сейчас по факту случившегося ведут доследственную проверку. По ее итогам примут процессуальное решение либо в возбуждении дела о доведении до самоубийства, либо об отказе в этом
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