Заместителя начальника управления «П» нашли мертвым в служебном кабинете в Москве

«Коммерсант»: полковник Головатый покончил с собой в служебном кабинете в Москве

Тело полковника Евгения Головатого обнаружили в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией МВД, сообщил источник «Коммерсанта» . Официально данные о ЧП в Рязанском переулке пока не подтверждали.

По предварительным данным, полковник мог покончить с собой в служебном кабинете.

Головатый был заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях, уточнил собеседник издания.

Сейчас по факту случившегося ведут доследственную проверку. По ее итогам примут процессуальное решение либо в возбуждении дела о доведении до самоубийства, либо об отказе в этом