Замерзший петербуржец пытался пробиться в петербургское метро с помощью кирпича

В Санкт-Петербурге 37-летний мужчина пытался ночью попасть на одну из станций метро. Для этого он бил кирпичом в стеклянную входную дверь. Действия вандала попали на камеру видеонаблюдения, ролик опубликовала пресс-служба городской прокуратуры.

«Ночью 2 ноября 2024 года обвиняемый, находясь у входа в метро „Московские ворота“, нанес восемь ударов кирпичом и один удар ногой по стеклу двери», — сообщили в ведомстве.

Ущерб составил более 30 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело о вандализме.

Обвиняемый объяснил, что он сильно замерз и хотел согреться. Работник метрополитена не пускал его, поскольку станция была закрыта на ночь. Тогда мужчина решил разбить стекло в двери.

Ранее вандалы осквернили памятник «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге, исписав монумент граффити.