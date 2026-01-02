Залитый кипятком хостел на юге Москвы сняли на видео

Спасатели прибыли в залитый кипятком из прорванной батареи отопления хостел на Автозаводской улице Москвы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно большое количество сотрудников МЧС, а внутри помещения — поднимающийся густой пар.

Как сообщил осведомленный источник 360.ru, всего в хостеле восемь помещений, у каждого из которых свой собственник. Он добавил, что оставшимся без крыши над головой жильцам управа выделила микроавтобус для обогрева.

Прорыв трубы отопления на первом этаже пятиэтажного дома произошел в пятницу, 2 января. Волны кипятка перекрыли выход постояльцам хостела. По данным источника 360.ru, спасатели срезали решетки, чтобы люди могли выбраться.

Всего из затопленного помещения вывели девять человек. Медицинская помощь никому не понадобилась.