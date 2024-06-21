Закладчика с 2 килограммами наркотиков задержали в Красноярске

В Красноярске полицейские задержали 23-летнего мужчину, у которого при себе нашли почти два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

Молодой человек признался, что работал закладчиком в одном из подпольных интернет-магазинов. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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