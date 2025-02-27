Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж

В Великобритании на пляже города Борнмута обнаружили вонючие сгустки таинственного вещества. Местные жители предположили, что это плесень, сообщило издание The Sun .

Странное вещество появилось на протяженном отрезке городского пляжа. Некоторые отдыхающие в соцсетях заявили, что это может быть пальмовое масло, которое при попадании в воду превращается в густую массу с очень резким запахом. Некоторые комментаторы выдвинули версию, что это клей, воск, грибок или плесень.

Власти Борнмута заявили, что образцы вещества отправили на экспертизу, но их происхождение пока не установили. Посетителей пляжа призвали избегать контакта с веществом, а также не подпускать к этим отложениям детей и собак.

Ранее британка обнаружила останки гигантского морского существа на пляже в графстве Северный Йоркшир. У животного отсутствовали голова и хвост.