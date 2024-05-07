Загадочно пропавшую певицу из Перми нашли мертвой | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 22:10 Загадочно пропавшую певицу из Перми нашли мертвой Пропавшую в Перми в апреле 49-летнюю певицу нашли мертвой РИА «Новости»

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В Перми завершились поиски пропавшей почти две недели назад 49-летней певицы Светланы Масловой. Об этом сообщил региональный поисковый отряд «Прикамье. Поиск» во «ВКонтакте».

«Найдена. Погибла. <…> Соболезнования родным и близким», — уточнили в сообщении.

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Обстоятельства и причины смерти пропавшей не разглашаются.

Маслова 24 апреля ушла на почту, а потом должна была встретиться с дочерью. Однако ни домой, ни на встречу она не пришла. На следующий день Светлана не вышла на работу.

Женщина активно вела свои социальные сети, где демонстрировала свой вокал. Кроме того, она увлекалась изготовлением платьев-сеток.

Похожая история произошла в Челябинске. Здесь полтора месяца назад при загадочных обстоятельствах пропала 39-летняя женщина. Ее нашли мертвой 4 мая.