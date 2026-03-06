Задымление электросчетчиков произошло в многоквартирном доме в Махачкале

В многоквартирном доме в Махачкале произошло задымление счетчиков. На место ЧП выехал первый замминистра здравоохранения Дагестана Наби Кураев, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло днем в подъезде дома на улице Даниялова. Пожар оперативно ликвидировали.

В настоящее время жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает. Ситуация находится на контроле руководства Минздрава Дагестана, отметил прибывший на место Кураев.

«По прибытию первых подразделений пожарной охраны установлено, что горение происходит в шахте электроснабжения. Имеется сильное задымление, также есть информация о заблокированных гражданах в своих квартирах.<… > Эвакуировано 252 человека, 20 человек спасено. Действия были своевременны и достаточны. Жертв и пострадавших на пожаре нет», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан полковник внутренней службы Сабир Махмудов.