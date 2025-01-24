Задержанному в Италии россиянину грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

La Mlano: россиянина задержали в Италии по обвинению в мошенничестве

В Италии задержали россиянина, которого разыскивали три года по подозрению в мошенничестве на сумму четыре миллиона евро. Об этом сообщила газета La Mlano .

По данным издания, мужчина занимал должность заместителя генерального директора в одной организации. Он заключил договор на поставку транспортных средств, которые должен был продать и передать полученные средства лизинговой компании.

Однако вместо этого он похитил миллионы евро и скрылся. Россиянину грозит 10 лет лишения свободы.

«Мужчину доставили в полицейский участок для дальнейшего расследования», — уточнили авторы публикации.

Ранее в Москве задержали лжецелителя за мошенничество на сумму 200 тысяч рублей. Мужчина предлагал людям лечение, хотя не имел ни соответствующего образования, ни лицензии. Одними из его жертв стали женщина и ребенок, которые посещали целителя несколько месяцев.



