Забравшийся на крышу электрички МЦД ребенок погиб на северо-востоке Москвы

Электрички остановились на станции «Марьина Роща» МЦД-4 из-за забравшегося на крышу вагона мальчика. Как сообщил источник 360.ru в, ребенок погиб от удара током.
По его словам, погибшему на вид около 13 лет. Задержка движения электрички составила больше восьми минут. На место происшествия выехали спасатели.
На станции «Марьина Роща» пересекаются движения двух линий Московского центрального диаметра, а также есть выход в метро одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.
Официального подтверждения информации о гибели ребенка на крыше электрички пока нет.
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