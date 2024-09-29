Забравшийся на крышу электрички МЦД ребенок погиб на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: мальчик сгорел на крыше электрички МЦД на «Марьиной Роще»

Электрички остановились на станции «Марьина Роща» МЦД-4 из-за забравшегося на крышу вагона мальчика. Как сообщил источник 360.ru в, ребенок погиб от удара током.

По его словам, погибшему на вид около 13 лет. Задержка движения электрички составила больше восьми минут. На место происшествия выехали спасатели.

На станции «Марьина Роща» пересекаются движения двух линий Московского центрального диаметра, а также есть выход в метро одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии метро.