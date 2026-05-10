Заблудившегося российского туриста спасли в горах Гватемалы

По данным журналистов, 24-летний россиянин сначала отправился в поход на вулкан Фуэго, но потом решил посетить Акатенанго. Он захотел посмотреть на огонь с близкого и безопасного расстояния, но выбрал неверный маршрут.

Мужчина потерялся в лесу, когда свернул с дороги. С собой у него не было ни еды, ни воды. Кроме того, у него появилось головокружение и пошла кровь из носа. Ему повезло дозвониться до службы спасения и попросить о помощи.

Спасатели нашли россиянина в истощенном и обезвоженном состоянии. После осмотра медиков его отвезли в отель.

Блогер решил вернуться домой, в Москву, но добрался до нее только спустя двое суток после спасения в горах. Виной тому — опоздание на свой рейс, ухудшение состояния здоровья и экстренная посадка в Доминикане при полете другим бортом, а также задержки пересадочных рейсов.

