Забайкальский бизнесмен посадил на цепь работника-прогульщика и приковал к батарее

Руководитель завода по производству бетона из забайкальского Краснокаменска начал борьбу с пьянством сотрудников методами рабовладельцев-плантаторов американского Юга. Загулявшего на несколько дней сотрудника он посадил на цепь и приковал к батарее. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash .

Рабочий отцепился от радиатора, но снять с себя металлический ошейник не смог и обратился за помощью к знакомым. После того как история получила огласку, бизнесменом заинтересовался местный СК.

В пресс-службе регионального управления ведомства изданию Zab News заявили, что криминалисты начали проверку о незаконном лишении свободы пострадавшего. По итогам работы следователи примут решение о возбуждении уголовного дела. Владелец завода и рабочий уже дали необходимые показания.

В начале июня Солнечногорский суд приговорил к четырем годам колонии местного жителя. Мужчина посадил пасынка-подростка на цепь в подвале из-за подозрений, что школьник вступил в инцестуальную связь с родной сестрой, которую мужчина регулярно избивал пультом от телевизора. Суд обязал приговоренного выплатить всем пострадавшим по 500 тысяч рублей.