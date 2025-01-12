За сутки в Саратовской области зафиксировали 10 пожаров

В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 10 пожаров, из них шесть раз горел мусор. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Два гаража сгорели в Саратове на улице Лопатина Гора. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. В момент возгорания в помещениях не было машин. В нежилом здании в Энгельсе загорелся мусор.

Расселенный двухэтажный дом горел в Балакове на улице Розы Люксембург. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Возгорание произошло на первом этаже двухэтажного строительного магазина в Красноармейске на Западной. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. По предварительной причине, возгорание случилось из-за неисправности электропроводки. Никто не пострадал.