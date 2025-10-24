Взрывы прогремели утром в Раменском

Жители Раменского сообщили о взрывах рано утром 24 октября. Некоторые пользователи предположили, что слышали работу сил противовоздушной обороны. Утром на подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, сбили три дрона.

В течение ночи силы ПВО уничтожили 111 украинских БПЛА над территорией России. Один из беспилотников атаковал многоэтажный дом в Красногорске.

В результате, по данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Сейчас всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Квартира, в которую влетел беспилотник, расположена на 14-м этаже высотки в ЖК «Изумрудные луга», на месте сейчас работает оперативный штаб.