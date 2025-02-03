«Взрывы один за одним». Очевидцы рассказали подробности о крупном пожаре в Туапсе
Очевидцы рассказали, что пострадавший при пожаре в Туапсе получил сильные ожоги
Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в Туапсе. Одна из местных жительниц рассказала, что в момент происшествия она укачивала ребенка.
«Слышу взрывы один за одним. Пишу сразу же мужу, скидываю видео. Сначала думала, что что-то загорелось в порту. <… > После этого выхожу на улицу, куча людей, и вижу пожар в соседнем доме. Соседи говорят, что пожар случился из-за газа. Нам его завезли вот час назад перед пожаром», — сообщила она.
По словам соседей, пострадал жилец одной из квартир. Его госпитализировали.
«Там жила семья с маленьким ребенком. Как говорят соседи, скорее всего, пока мужчина спасал всю свою семью, получил сильные ожоги», — добавила собеседница 360.ru.
Другой местный житель рассказал 360.ru, что Росгвардия перекрыла проход и проезд из-за вероятности новых взрывов газа.
Как уточнили в МЧС России, пожар уже потушили. На месте работали 35 специалистов и 11 единиц техники.
«На улице Максима Горького произошел хлопок газовоздушной смеси в двухэтажном многоквартирном доме. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 60 квадратах», — сообщили в министерстве.
Пожарные вывели на улицу 18 человек, среди которых было двое детей.