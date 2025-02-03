«Взрывы один за одним». Очевидцы рассказали подробности о крупном пожаре в Туапсе

Очевидцы рассказали, что пострадавший при пожаре в Туапсе получил сильные ожоги

Крупный пожар вспыхнул в двухэтажном жилом доме в Туапсе. Одна из местных жительниц рассказала, что в момент происшествия она укачивала ребенка.

«Слышу взрывы один за одним. Пишу сразу же мужу, скидываю видео. Сначала думала, что что-то загорелось в порту. <… > После этого выхожу на улицу, куча людей, и вижу пожар в соседнем доме. Соседи говорят, что пожар случился из-за газа. Нам его завезли вот час назад перед пожаром», — сообщила она.

По словам соседей, пострадал жилец одной из квартир. Его госпитализировали.

«Там жила семья с маленьким ребенком. Как говорят соседи, скорее всего, пока мужчина спасал всю свою семью, получил сильные ожоги», — добавила собеседница 360.ru.

Другой местный житель рассказал 360.ru, что Росгвардия перекрыла проход и проезд из-за вероятности новых взрывов газа.