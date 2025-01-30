Взрыв раздался на юге Москвы

В Даниловском районе Москвы раздался взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, около дома на 1-м Нижнем Михайловском проезде неизвестный сбросил две бутылки с зажигательной смесью с высоты.

На место выехали оперативные службы.

UPD. Специалисты не обнаружили никаких следов взрыва или возгорания.