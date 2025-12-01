Взрыв прогремел во дворе дома в Каспийске: повреждено 15 машин и здание

Mash сообщил о взрыве во дворе дома в Каспийске

Взрыв прогремел рано утром во дворе одного из домов в Каспийске, сообщает Mash . По предварительным данным, повреждения получили как минимум 15 автомобилей.й

Кроме того, в доме повыбивало окна, добавил собеседник канала. Сейчас информации о причинах и пострадавших пока нет, на месте работают спасатели.

Официального подтверждения о ЧП в настоящее время. Вся дополнительная информация уточняется.

UPD: по данным Baza, взрыв прогремел недалеко от судостроительного завода «Дагдизель». Почти во всем корпусе многоэтажки выбиты окна. Ранее в регионе была объявления угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.