Взрыв прогремел в жилой высотке на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: человек пострадал при взрыве в высотке на северо-востоке Москвы

Прогремевший взрыв выбил двери в жилом высотном доме на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru, в результате детонации пострадал один человек.

По неподтвержденным данным, источником взрыва стал баллончик со сжатым воздухом. На место прибыли спасатели и бригада скорой помощи для оказания помощи пострадавшему.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что взрыв прогремел в районе 30-го этажа, где шли ремонтные работы.

Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.