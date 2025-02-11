Взрыв прогремел в жилой высотке на северо-востоке Москвы

Прогремевший взрыв выбил двери в жилом высотном доме на Полярной улице на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru, в результате детонации пострадал один человек.
По неподтвержденным данным, источником взрыва стал баллончик со сжатым воздухом. На место прибыли спасатели и бригада скорой помощи для оказания помощи пострадавшему.
Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru заявили, что взрыв прогремел в районе 30-го этажа, где шли ремонтные работы.
Официального подтверждения информации о ЧП пока нет.
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