Взрыв прогремел в Тверском районе Москвы

В московской многоэтажке на Садовой-Триумфальной улице прогремел взрыв. Об этом 360.ru сообщил источник.
Жильцы услышали громкий звук в одной из квартир. До этого туда, предположительно, внесли газовый баллон.
Разрушений нет. Информация о пострадавших не поступала. Подробности происшествия выясняются.
Ранее взрыв произошел в девятиэтажке на севере Москвы. Причиной стал аэрозольный баллон. Хлопок произошел, когда хозяин квартиры пытался заправить свою зажигалку в форме гранаты горючим.
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