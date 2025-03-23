Взрыв прогремел в Тверском районе Москвы

В московской многоэтажке на Садовой-Триумфальной улице прогремел взрыв. Об этом 360.ru сообщил источник.

Жильцы услышали громкий звук в одной из квартир. До этого туда, предположительно, внесли газовый баллон.

Разрушений нет. Информация о пострадавших не поступала. Подробности происшествия выясняются.

Ранее взрыв произошел в девятиэтажке на севере Москвы. Причиной стал аэрозольный баллон. Хлопок произошел, когда хозяин квартиры пытался заправить свою зажигалку в форме гранаты горючим.