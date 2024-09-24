Взрыв прогремел под окнами многоэтажки Челябинска
Полиция Челябинска начала проверку после взрыва около многоэтажки
Проходивший мимо многоэтажного дома на пересечении улиц Гражданской и Руставели мужчина устроил взрыв, бросив под балкон неустановленный предмет. Кадры с места происшествия опубликовал сайт 74.Ru.
На видео можно заметить, как мимо дома шли двое мужчин в темной одежде. Один из них задержался и подошел к застекленному балкону на первом этаже, оставив неизвестный предмет, после чего удалился. Спустя несколько секунд на месте, где стоял прохожий, произошел взрыв с яркой вспышкой и сильным задымлением.
Опрошенные журналистами местные жители заявили, что от детонации сработали сигнализации припаркованных во дворе машин.
В пресс-службе областного главка МВД отметили, что начали поиск очевидцев и свидетелей взрыва. В ведомстве добавили, что правоохранители приступили к обходу квартир.
В конце прошлой недели петербургский школьник получил множественные травмы при взрыве баллона со сжатым воздухом на автосервисе в Пушкинском районе города. По предварительным данным, рабочие участка накачивали бак для прицепа для проверки, но емкость не выдержала нагрузки, разгерметизировалась и сдетонировала.