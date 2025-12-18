Взрыв газа разрушил частный дом в белгородском селе Драгунское

Взрыв газа в белгородском селе Драгунское разрушил частный дом и ранил девушку

Бытовой газ взорвался в частном доме села Драгунское Белгородской области. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, сильные ожоги получила 20-летняя местная жительница, которую срочно доставили в больницу.

Ведомство опубликовало видео, на котором запечатлено, что детонация полностью разрушила здание.

Прокуратура начала проверку для оценки соблюдения требований безопасности при использовании газового оборудования.

Собственную проверку начали белгородские следователи. В пресс-службе областного главка СК заявили, что предварительной версией причины взрыва стало неосторожное обращение с газовыми приборами.

На место выехали криминалисты для его осмотра и опроса очевидцев. По результатам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В минувшее воскресенье, 14 декабря, взрыв газа произошел в многоэтажке Саратова. По данным областного главка МЧС, травмы и ожоги получил 27-летний житель. В ведомстве заявили, что взрывная волна выбила окна в нескольких квартирах. Несущие конструкции не задело.