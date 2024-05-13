Взрослый и трое детей пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия

13 мая 2024, 15:47

Взрослый и трое детей пострадали при пожаре в Нижнем Новгороде

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Огонь охватил многоквартирный дом на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 19 квадратных метров. Из здания эвакуировали 15 жильцов, шестеро из которых — несовершеннолетние.

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В результате пожара пострадали трое детей. Медицинская помощь также потребовалась одному взрослому. Организована проверка.

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