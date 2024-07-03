Взял за руку и пошел. Курьер рассказал о спасении мальчика в Люблино

Курьер отбил ребенка у мигранта, который хотел увести его со двора в Люблино

В Москве курьер во время доставки заказа в районе Люблино обратил внимание на странного мужчину, который пытался увести с собой мальчика. Доставщик по имени Алекс рассказал 360.ru, что сразу решил вмешаться в ситуацию. В итоге, он отбил ребенка.

«Самое главное преступники наказаны, их трое было», — сказал он.

Собеседник издания снял происходящее на видео. На записи запечатлено, как мужчина с бородой взял за руку чужого ребенка и стал вести за собой. Когда Алекс спросил, его ли это сын, тот ответил отрицательно. Тогда курьер потребовал отпустить мальчика.

По данным Telegram-канала Shot, полицейские задержали мужчину, который пытался увести мальчика за руку из двора. На допросе он пытается объяснить, что планировал сделать с ребенком.

В Следственном комитете сообщили, что мужчина неславянской внешности пытался увести чужого ребенка из двора многоквартирного жилого дома в Люблино. Неравнодушный житель помешал ему и запечатлел произошедшее на камеру мобильного телефона.

По данному факту назначена процессуальная проверка. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.