Выжившую овцу из провалившейся под лед озера отары нашли спасатели Башкирии

Спасатели Башкирии спасли удержавшуюся на кромке льда овцу из утонувшего в озере Узеть в Бирском районе бараньей отары. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов .

Он подчеркнул, что изначально владелец заявил, что под воду ушли не более 300 животных. Но специалисты извлекли из воды уже 780 мертвых овец.

Первов подчеркнул, что это не окончательные данные, так как работа спасателей на озере еще не завершилась. Чудом выжившую овцу вывели с замерзшего озера и передали владельцу.

О том, что переходившее озеро Узеть отара баранов провалилось под воду стало известно еще в минувший вторник, 16 декабря.

В тот же день на место прибыли спасатели, чтобы достать утонувших животных.

В пресс-службе республиканского главка МЧС уточнили, что у погибших баранов был один владелец.